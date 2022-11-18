Nişan 1 gün sürdü! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayıran İsmail Balaban, kısa bir süre sonra gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı. Ünlü çift, bugün İlayda Şeker'in memleketi Nevşehir'de evlendi.
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