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  4. Nişan 1 gün sürdü! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

Nişan 1 gün sürdü! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

18.11.2022 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 sezonundaki arkadaşlıkları aşka dönüşen İsmail Balaban ve İlayda Şeker çifti, bu akşam evlendi. İkili, daha dün nişanlanmıştı.

Nişan 1 gün sürdü! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

Survivor'dan döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayıran İsmail Balaban, kısa bir süre sonra gönlünü Survivor'daki takım arkadaşı İlayda Şeker'e kaptırmıştı. Ünlü çift, bugün İlayda Şeker'in memleketi Nevşehir'de evlendi.

Nişan 1 gün sürdü! Survivor şampiyonu İsmail Balaban ve İlayda Şeker evlendi

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İsmail Balaban İlayda Şeker

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