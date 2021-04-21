Nisan 1'in kökeniyle ilgili ne biliniyor? Dünyadan ünlü şakalar...

1 Nisan yüz yıllardır birçok ülkede farklı isimler altında insanların birbirine şaka yaptığı ve inananlarla dalga geçilen bir gün olarak kutlanıyor; ancak kökenine dair pek fazla bilgi bulunmuyor.

Bu gün, Fransa'da 'Nisan Balığı', İngiltere'de 'Nisan Aptallar Günü' adıyla biliniyor. Kişiler birbirine şakalar yapıp kandırmaya çalışırken, tuzağa düşülen her durumda 'Nisan 1!' diye bağrışılıyor.

Modern çağda 1 Nisan şakalarına medyanın ve bazı büyük markaların da dahil olduğu görülüyor.

Buna en son örneklerden biri de Alman otomotiv şirketi Volkswagen ile ilgiliydi.

Basında çıkan haberlere göre, şirket ABD'de ismini Voltswagen olarak değiştireceğine dair bir açıklama yayımlamıştı. Ancak daha sonra bunun yanlışlıkla basına erken sızan bir 1 Nisan şakası olduğu anlaşıldı.

1 Nisan'ın kökeni neye dayanıyor?

Bazı tarihçiler, 1 Nisan'ın kökenini 1582'ye kadar götürüyor. Fransa o yıl Rumi (Jülyen) takvimden Miladi (Gregoryan) takvime geçmişti. Rumi takvimde yılbaşı, gün ve gecenin eşit olduğu bahar ekinoksunda kutlanıyor, bu da 1 Nisan'a yakın tarihte gerçekleşiyordu.