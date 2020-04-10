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Nisan ayı için örnek LGS soruları yayımlandı! İşte sayısal ve sözel merkezi sınav örnek soru kitapçıkları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Eski adıyla LGS, yeni adıyla Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav’a yönelik Nisan ayı örnek soruları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sitesinden yayımladığı sayısal ve sözel bölüm sorularına haberimizden erişebilir misiniz?

Nisan ayı için örnek LGS soruları yayımlandı! İşte sayısal ve sözel merkezi sınav örnek soru kitapçıkları

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerden 8. sınıfdakiler bu ortamda harıl harıl LGS’ye hazırlanıyorlar. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının dahil olmayacağı merkezi sınav için Nisan ayının örnek soruları MEB tarafından yayımlandı.

NİSAN AYI LGS ÖRNEK SORULARI

Aşağıdaki bağlantılar ile LGS 2020’nin sözel ve sayısal testlerinin nasıl olacağı, hangi konuları içereceğine dair fikir edinebilirsiniz.

Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız

Nisan Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız

LGS 2020 KONULARI

MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:

LGS TÜRKÇE SORULARININ KONULARI

  • Fiilimsiler
  • Sözcükte Anlam
  • Söz Gruplarında Anlam
  • Deyimler ve Atasözleri
  • Cümlenin Öğeleri
  • Söz Sanatları
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Cümlede Anlam
  • Metin Türleri
  • Cümle Türleri

LGS MATEMATİK SORULARININ KONULARI

  • Çarpanlar ve Katlar
  • Üslü İfadeler
  • Kareköklü İfadeler
  • Veri Analizi
  • Olasılık
  • Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

LGS FEN BİLİMLERİ SORULARININ KONULARI

  • Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

    • Mevsimlerin Oluşumu
    • İklim ve Hava Hareketleri
  • DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam
    • DNA ve Genetik Kod
    • Kalıtım
    • Mutasyon ve Modifikasyon
    • Adaptasyon (Çevreye Uyum)
    • Biyoteknoloji

  • Basınç / Fiziksel Olaylar

    • Basınç
  • Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası
    • Periyodik Sistem
    • Fiziksel ve Kimyasal Değişimler
    • Kimyasal Tepkimeler
    • Asitler ve Bazlar
    • Maddenin Isı ile Etkileşimi
    • Türkiye’de Kimya Endüstrisi

LGS İNKILAP TARİHİ SORULARININ KONULARI

Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar)

### LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI
  • Kader İnancı
    • Kader ve Kaza İnancı
    • İnsanın İradesi ve Kader
    • Kaderle İlgili Kavramlar
    • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)
    • Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

  • Zekat ve Sadaka

    • İslam’ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem
    • Zekât ve Sadaka İbadeti
    • Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları
    • Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)
    • Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı
  • Din ve Hayat
    • Din, Birey ve Toplum
    • Dinin Temel Gayesi

LGS İNGİLİZCE SORULARININ KONULARI

87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi 87 yaşında! Koronavirüsü 1 haftada yendi
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacakKoronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs karantinasına böyle hazırlandılarKoronavirüs karantinasına böyle hazırlandılar
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lgs konuları lgs soruları meb

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