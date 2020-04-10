Nisan ayı için örnek LGS soruları yayımlandı! İşte sayısal ve sözel merkezi sınav örnek soru kitapçıkları

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan öğrencilerden 8. sınıfdakiler bu ortamda harıl harıl LGS’ye hazırlanıyorlar. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının ikinci yarısının dahil olmayacağı merkezi sınav için Nisan ayının örnek soruları MEB tarafından yayımlandı.
Aşağıdaki bağlantılar ile LGS 2020’nin sözel ve sayısal testlerinin nasıl olacağı, hangi konuları içereceğine dair fikir edinebilirsiniz.
Nisan Ayı Sayısal Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız
Nisan Ayı Sözel Bölüm Örnek Soruları için Tıklayınız
MEB'in açıklamasına göre öğrenciler yarı dönemi uzaktan eğitim ile verilen 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlular. Buna göre LGS'de 8. sınıftan çıkacak konular şu şekilde:
Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren
Basınç / Fiziksel Olaylar
Bir Kahraman Doğuyor
Milli Uyanı: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar
Mili Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm (Lozan'a kadar)
### LGS DİN KÜLTÜRÜ SORULARININ KONULARI
Zekat ve Sadaka
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