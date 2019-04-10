Nisan ayında 6 metre karla mücadele

Fırtına nedeniyle yolların sürekli kapandığını anlatan Yentür, "Karla mücadele çalışmamız yüksek yerlerde haziran ortasına kadar devam edecek. Şimdi sadece yüksek kesimlerde kar olduğu için 10 iş makinesiyle mücadele yürütüyoruz ve 25 personelimiz çalışmakta." dedi.

Karla mücadele ekipleri, geçen yıl 11 Kasım'dan bu yana 58 iş makinesiyle 23 bin kilometre yolu açtı.

Kış mevsiminin en sert geçtiği ve uzun sürdüğü illerden Muş'ta karla mücadele ekipleri, baharda da çalışmalarına devam ediyor.

Muş'ta ekipler, kar kalınlığının yer yer 6 metreyi bulduğu köy yolunu ulaşıma açmak için zorlu bir çalışma gerçekleştiriyor.

Köy yolunda fırtına ve tipi nedeniyle yer yer 6 metre kar olduğunu anlatan Yentür, "Kışın kar, tipi, fırtına ve çığ nedeniyle yer yer kar kalınlığı 10 metreye ulaşan bölgeler vardı. Yolları açmak için iş makinesinin boyu yetmiyordu. Bu yolları ekskavatörler kullanarak temizliyoruz." diye konuştu.

İş makinesi operatörü Celal Tümer ise 5 gündür köy yolunu açmak için çalıştıklarını ve daha 2 kilometre ilerleyemediklerini dile getirdi.

