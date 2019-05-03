Nisan ayında 93 terörist etkisiz hale getirildi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, nisan ayında yapılan iç güvenlik operasyonlarında, 93 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında son 1 ayda gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çataklı, terör örgütlerine karşı yürütülen kararlı ve başarılı operasyonların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen iç güvenlik operasyonları çerçevesinde 2019 Nisan ayında kırsal alanda 3'ü büyük, 51'i orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 716 kırsal operasyon, şehirlerde ise 1867 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinden; mavi kategoride aranan 1, turuncu kategoride aranan 1, gri kategoride aranan 6, kategorisi olmayıp sözde üst düzey 2 teröristin de aralarında bulunduğu toplam 93 terörist etkisiz hale getirildi. 25'i ölü, 34'ü sağ, 34'ü de teslim olmak üzere etkisiz hale getirilen 93 teröristten 72'si PKK/KCK, 19'u DEAŞ, 2'sı Aşırı Sol terör örgütü mensubudur. Ayrıca terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 bin 867 şüpheli, nisan ayında gözaltına alınmıştır ve bunların 678'si tutuklanmıştır. Yürütülen bu operasyonlarda, 179 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. 56'sı ağır ve uzun namlulu olmak üzere toplam 121 silah ve çok sayıda cephane de ele geçirildi."

'KIŞ OPERASYONLARINDA 207 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

16 Aralık 2018'de başlayan kış operasyonlarının 15 Nisan 2019'da tamamlandığını belirten Çataklı, "Bu dönemde toplam 5 bin 439 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 207 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 41'i ölü, 60'ı sağ ve 106'sı teslim şeklinde oldu. Ayrıca 169'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 433 silah ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Kış operasyonlarının bittiği 15 Nisan'dan sonra da ilkbahar-yaz operasyonları başladı. Bu kapsamda 10 bin 755 operasyon icra edeceğiz" dedi.

'10 TON ESRAR, 1 TONA YAKIN EROİN ELE GEÇİRİLDİ'

Daha sonra uyuşturucu ile mücadeleye değinen Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle konuştu:

"Ülkemizin güvenlik noktasındaki önemli mücadele alanlarından birisi de hiç şüphesiz uyuşturucu meselesidir. Uyuşturucu, bugün küresel bir sorundur ve insanlığı tehdit eden bana göre en etkili silahlardan biri haline gelmiştir. Uyuşturucunun hem çeşidi artıyor, hem de ölümcüllüğü artıyor. Dolayısıyla bu mücadelede sadece ülkeler bazında değil, küresel bazda da mücadelenin çapını arttırmak, burada kullanılan kapasiteyi attırmak zorunluluğu kendini göstermektedir. Türkiye'nin uyuşturucu mücadelesinin diğer ülkelerden farkı şudur; bizim mücadele ettiğimiz uyuşturucu sadece gençlerimizi zehirlemekle kalmıyor, aynı zamanda mücadele ettiğimiz terör örgütlerine de finansman sağlıyor. Nisan ayında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 9 bin 438 operasyonda 13 bin 921 kişi gözaltına alınmış, 1539 kişi tutuklanmıştır. Operasyonlarda 10 ton 37 kilogram esrar ve 947 kilogram eroin ele geçirildi. Kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 1417 operasyonda 2 bin 289 kişi gözaltına alındı ve 56 kişi tutuklandı. Operasyonlarda, 497 bin 617 paket kaçak sigara ve 245 bin 277 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi."

'28 BİN GÖÇMEN YAKALANDI'

Daha sonra asayiş alanında yapılan çalışmalara değinen Çataklı, Nisan ayında ülke genelinde mal varlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 8'lik bir azalış meydana geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin siber güvenlik konusunda önemli bir kapasite arttırımı gerçekleştirdiğini ve bu alanda özellikle 15 Temmuz'dan sonra önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini vurgulan Çataklı, "Siber suçlarla mücadelede kapsamında, 2019 yılı nisan ayında, 2 bin 860 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 1743 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır." şeklinde konuştu.

Önemli bir güvenlik konusunun da düzensiz göçle mücadele olduğunu kaydeden Çataklı, nisan ayında 2 bin 774'ü denizlerde olmak üzere toplam 28 bin 779 düzensiz göçmen yakalandığını ve 721 organizatörün de gözaltına alındığı ifade etti.

324 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısını açıklayan Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün itibariyle 324 bin 123 kişinin Suriye'ye döndüğünü belirterek, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısının da 3 milyon 605 bin 615 olduğunu söyledi.

'NİSAN AYINDA 179 KİŞİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ'

İçişleri Bakanlığı'nın önemli bir mücadele alanının da 'trafik güvenliği' olduğunu belirten Çataklı, şunları söyledi:

"Hem uygulamaya aldığımız yeni trafik stratejisi sayesinde, hem birbirinden farklı tedbirler sayesinde ve özellikle yaya öncelikli trafik anlayışına geçişten sonra çok olumlu bir trend yakaladığımızı, ölüm ve kaza sayılarında anlamlı azalışlar elde ettiğimizi ifade etmek isterim. Nisan ayı içerisinde meydana gelen 154 ölümlü trafik kazasında maalesef 179 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 711 yaralanmalı trafik kazasında da 20 bin 552 kişi yaralandı. 2019 yılı ilk 4 ayı toplamının trafik verilerini değerlendirdiğimizde, ölümlü trafik kazasında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33'lük bir azalış olduğunu, kazada hayatını kaybedenler sayısında yüzde 40'lık bir azalış olduğunu, yaralanmalı trafik kazalarında yüzde 13'lük bir azalış olduğunu ve yaralı sayısında da yüzde 14'lük bir azalış olduğunu ifade etmek istiyorum."

'AKKUZULU'DA PROVOKASYON TESPİTİMİZ YOK'

Açıklamanın ardından basın mensuplarını sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesinde uğradığı saldırıyla ilgili yöneltilen bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"Törenin yapıldığı alanda jandarmamız tarafından katılım düzeyine göre gerekli tedbirler alınmıştır. Öte yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın korumalarının, koruma görevinin gerektirdiği usul ve tekniğe uygun davranmadığı kanaatindeyiz. Bu konu hakkında, mülkiye müfettişlerimiz tarafından yürütülen bir soruşturma var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun korumalarını durumu da bu soruşturma kapsamındadır. Soruşturma sonucunda gereken neyse o yapılacaktır. CHP tarafından olayla ilgili 28 kişilik bir isim listesi tespit edilmişti. Bu isim listesinde olan 28 kişiden 26'sı Akkuzulu köyünden, 2'si de bitişiğindeki İmam Hüseyin köyünden. Dün itibariyle bu olayla ilgili hakkında işlem yapılan 74 kişi var. Bu 74 kişiden 67'si Akkuzulu, 4'ü Çubuk merkezden, 2'si İmam Hüseyin köyünden, 1 kişi de Kalecik'ten ki o da şehidimizin okul arkadaşı. Bu bilgiler de gösteriyor ki olaya karıştığı iddia edilen kişilerin hiçbiri dışarıdan değil. Yani şu ana kadar bizim dışarıdan bir provokasyon yapıldığına dair hiç bir tespitimiz yok."

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