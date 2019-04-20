Nisan ayında Bursa’ya kar sürprizi

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ yolundaki ağaçlar sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaz gelinliğini yeniden giydi. Karı fırsat bilen bazı aileler Uludağ yolunda oyunlar oynarken, jandarma ekipleri ise kontrollerini elden bırakmıyor.

Bursa’da sabah saatlerinden itibaren şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar sebebiyle Uludağ yolu 8. kilometreden itibaren beyaza büründü. Milli Park gişelerine doğru yollardaki kar daha da fazlalaşıyor. Ağaçların beyaz gelinliği yeniden giydiği dağ yolunda bazı aileler çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı. Çocuklarıyla beraber oyunlar oynayan aileler, nisan ayında karın keyfini çıkardı.

Jandarma tedbiri elden bırakmıyor

Öte yandan Milli Park gişelerinde jandarma ekiplerinin mesaisi sürüyor. Soğuk ve karlı havada araçları tek tek durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor. Ayrıca ekipler, kar yağışı sebebiyle kış lastiklerini kontrol edip, sürücüleri buzlanmalara karşı ikaz ediyor.