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Nisan ayında da kar yağacak mı? İstanbul için şaşırtan yeni kar yağışı açıklaması! Nisan'da kar yağışı sürecek mi, ne zaman bitecek?

20.03.2022 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışının ne zaman biteceği merak edilirken, İstanbul için yeni kar yağışı uyarısı geldi. Mart ayı ortasından itibaren soğuk hava ve kar yağışının etkisi altına giren İstanbul için son hava durumu tahminleri merak ediliyor. Peki Nisan ayında da kar yağacak mı? Nisan'da kar yağışı sürecek mi, yağışlar ne zaman bitecek?

Nisan ayında da kar yağacak mı? İstanbul için şaşırtan yeni kar yağışı açıklaması! Nisan'da kar yağışı sürecek mi, ne zaman bitecek?

İstanbul'da kar yağışının ne zaman sonlanacağı merak edilirken, Meteoroloji'den yeni bir kar yağışı uyarısı geldi. Buna göre Nisan ayında da kar yağışı sürprizi bekleniyor. Peki kar yağışı ne zaman bitecek?

NİSAN AYINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, hava tahmin durumu tahminleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürmeli, kar yağışı hakkında "Bu son kar diye sevinmeyin" ifadesini kullandı ve " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz." dedi.

"BEKLEDİĞİMİZ BAHAR NİSAN AYININ İKİNCİ YARISINDA OLACAK"

Soğuk hava etkisinin biteceği tarih hakkında da konuşan Sürmeli "Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek. Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Sürmeli bugün ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceğini fakat yağmurla birlikte olacağını için kar örtüsünün olmayacağını ifade etti.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son inceleme ve değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya ve Siirt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca yağışların sabah saatlerinde Kastamonu kıyıları, Sinop ve Samsun çevrelerinde, öğle saatlerinde ise Ordu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması öngörülmekte.

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Kar yağışı ne zaman bitecek? Kar yağışı ne zaman bitecek?
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