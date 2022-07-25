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Nisan ayında evlenen Hadise'den flaş hamle!

25.07.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nisan ayında işletmeci Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız nikah masasına oturan Hadise, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanına "Dinçerler" soyadını ekledi.

Nisan ayında evlenen Hadise'den flaş hamle!

Sevilen şarkıcı Hadise, bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlendi. Gözlerden uzak yapılan ve sınırlı sayıda kişinin davetli olduğu nikah töreninden herhangi bir fotoğraf da paylaşılmadı. Evliliğiyle ilgili konuşmayan Hadise'den ilk hamle geldi.

SOYADINI EKLEDİ

Merakla beklenen nikah töreniyle ilgili sessizliğini koruyan 36 yaşındaki şarkıcı, Twitter ve TikTok hesaplarında adının yanında "Dinçerler" soyadını ekledi. Instagram'da 13,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, buradaki adında bir güncelleme yapmadı.

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Hadise
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