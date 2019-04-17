HABER

Nisan ayında kar sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:03 | Son Güncelleme

Hakkari’de nisan ayının ortasında bastıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.Nisan ayının bitmesine günler kala kent merkezinde sabah saatlerinde yağan kar, vatandaşları şaşırttı.

Nisan ayında kar sürprizi

Hakkari’de nisan ayının ortasında bastıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Nisan ayının bitmesine günler kala kent merkezinde sabah saatlerinde yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Baharı beklerken kar yağışına şahitlik ettiğini belirten vatandaşlar, nisan ayı sonunda yine kar sürprizi ile karşılaştıklarını ifade etti.
Kar yağışı daha sonra yerini sağanak yağış ve sisli havaya bıraktı. Karayolları yetkilileri ise Hakkari-Van, Çukurca-Hakkari ve Şırnak-Hakkari karayolunda yolculuk yapanlara çığ, kaya düşmeleri ve olası bir heyelana karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Nisan ayında kar sürprizi

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Bu liseden mezun olanlar çalışmaya hazırBu liseden mezun olanlar çalışmaya hazır
Eyüpsultan'da ters yön kazası sonrası ters yönde ilerleyen sürücüye cezaEyüpsultan'da ters yön kazası sonrası ters yönde ilerleyen sürücüye ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Böylesi görülmedi! Uçurumun kenarındaki araçta uyuyakalınca...

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

59 yıldır aynısı oluyor! Minarede ilginç görüntü

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.