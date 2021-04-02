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Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

02.04.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan’da akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Nisan ayında kenti beyaza bürüdü.

Nisan ayında kar sürprizi: Kent beyaza büründü

Ardahan’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışıyla kent beyaza büründü. Nisanda kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar, araçlarının üzerinde biriken kar yığınlarını temizledi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise trafikte ilerlemekte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Baharı görmediklerini söyleyen Sezgin Karaçam, ’’Bugün 2 Nisan ve kar yağışı halen da devam ediyor. Kuş devam ediyor ve halen daha baharı görmedik" derken, hayvancılıkla uğraşan Afacan Çakal ise, ’’Ardahan’da yazı beklerken kışa geri döndük. Burada şaşırmamak lazım çünkü Ardahan’da 4 mevsim bir arada yaşanıyor" şeklinde konuştu. (İHA)

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kar yağışı Ardahan

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