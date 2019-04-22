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Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 09:54 | Son Güncelleme

Şırnak’ta günün erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.Yer yer lapa lapa şeklindeki kar yağışı vatandaşları şaşırttı.

Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

Şırnak’ta günün erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Yer yer lapa lapa şeklindeki kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Bu dönemde ilk defa kar yağışıyla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, durumu mevsim değişikliklerine bağladı. Şırnak kent merkezinde kar yağışı etkili olurken çiçek açan ağaçlar da kar ve soğuktan olumsuz etkilendi. Bazı vatandaşlar cep telefonuyla kar yağışını görüntülerken, kimisi de araçların üzerinde ve dükkanların önünde biriken karları temizledi.
Şırnak’ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde ise dün geceden bu yana devam eden kar yağışından dolayı kapanan birçok yolu belediye ekipleri tarafından iş makineleri ile temizlenerek tekrar ulaşıma açıldı.

Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

Nisan ayında Şırnak beyaza büründü

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