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  4. Nisan ayında turist sayısı yüzde 99 azaldı

Nisan ayında turist sayısı yüzde 99 azaldı

22.05.2020 18:34 | Son Güncelleme

Turizm Bakanlığı verilerine göre nisan ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı uyrukluların sayısında bir önceki yıla göre yüzde 99,26'lık düşüş kaydedildi.

Nisan ayında turist sayısı yüzde 99 azaldı

Turizm Bakanlığı verilerine göre nisan ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 99,26 oranında azaldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen geçici verilere göre nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyrukluların sayısı 24 bin 238 olarak kaydedildi. Söz konusu yabancı ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 10'unun günübirlikçiler olduğu bildirildi.

Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı mart ayında da yabancı ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 67,83'lük azalma kaydedilmişti.

2020 yılı ocak-nisan dönemi toplamında ise Türkiye'ye gelen yabancı sayısı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 51,2'lik düşüşle 4 milyon 262 bin 882 olarak kaydedildi.

Bulgaristan vatandaşları başı çekti

Ocak-Nisan döneminde ülkeye en çok giriş yapılan sınır kapısı yüzde 55,23 ile İstanbul olarak kaydedilirken uçuşların durdurulması nedeniyle nisan ayında kara yoluyla girişlerin öne çıktığı gözlendi. Nisan ayında yüzde 48,89'luk oranla Türkiye'ye en fazla giriş yapılan Edirne'yi yüzde 12,76 ile Artvin ve yüzde 9,48 ile Kilis izledi. İstanbul'dan girişler ise yüzde 3,96'lık oranla beşinci sırada yer aldı.

Nisan ayında Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklular arasında Bulgaristan vatandaşları yüzde 25,74'lük oranla başı çekti. Bulgaristan vatandaşlarını Ukrayna, Gürcistan, Sırbistan ve Romanya vatandaşları izledi.

DW/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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