Nisan Ayının Enflasyon Şampiyonu Yüzde 46'yla Sarımsak

En yüksek enflasyon yüzde 46,18’le sarımsakta görülürken onu yüzde 37,50’yle kuru soğan, yüzde 31,02’yle patates, yüzde 30,45’le portakal, yüzde 20,16’yla havuç takip ediyor.

TÜİK, enflasyondaki değişimi 418 ürün grubu üzerinden takip ediyor. Nisan ayında bu ürünlerden 270’inde fiyat artışı gerçekleşirken, 87’sinde fiyat düşüş göstermiş, 61’inde ise herhangi bir değişim gözlemlenmemiş.

2018 yılı Ekim ayında, 2002 yılından beri en yüksek nokta olan yüzde 25,23 seviyesini gören enflasyon, sonraki aylarda gerileyerek 2019 Ekim’inde yüzde 8,55’e kadar düşmüştü.

Bir önceki aya göre artış ise yüzde 0,85 olarak kayıtlara geçti.

Yıllık enflasyon yüzde 10,94 olurken, on iki aylık ortalamalara göre artış 12,66 olarak ölçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Corona virüsü salgının etkisini en ağır şekilde hissettirdiği Nisan ayında, enflasyon rakamı olarak kabul edilen Tüketici Fiyat Endeksi’nin bir önceki yılın Nisan ayına göre, yüzde 10,94 artış gösterdiğini açıkladı.

12 aylık en yüksek artış gösteren grup alkolü içecekler ve tütün oldu

Nisan ayı itibariyle ürün bazında en yüksek artış gıda grubunda görülse de ana gruplara bakıldığında gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yıllık artış yüzde 11,28. Ana gruplarda en yüksek artış, yüzde 31,32’yle alkollü içecekler ve tütün grubunda görülüyor. Bu grubu, yüzde 20,34’le çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 14,52’yle konut ve yüzde 12,86’yla sağlık grubu izliyor.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en düşük gerçekleşmiş olduğu ana gruplarsa sırasıyla yüzde 4,90’la giyim ve ayakkabı, yüzde 4,91’le eğlence ve kültür ve yüzde 5,54’le ulaştırma oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %31,32’yle alkollü içecekler ve tütün, %20,34’le çeşitli mal ve hizmetler ve %14,52’yle konut oldu.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi ‘nde(Yİ-ÜFE) ise Nisan ayı enflasyonu yüzde 6,71 oldu. Yİ-ÜFE 12 aylık yüzde 6,71 artış gösterirken bir önceki aya göre artış yüzde 1,28 oldu.