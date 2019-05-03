Nisan ayının zam şampiyonu limon

Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 31,55 ile kuru soğan, yüzde 26,69 ile havuç izledi.

Nisanda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 23,74 ile kadın ceketi, yüzde 23,17 ile patates, yüzde 22,27 ile erkek gömleği, yüzde 21,10 ile domates, yüzde 19,70 ile kadın gömleği, yüzde 19,64 ile etek ve yüzde 17,01 ile erkek ceketi yer aldı.

- En çok patlıcan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,51 ile taze fasulye, yüzde 27,34 ile çarliston biber, yüzde 25,85 ile salatalık, yüzde 25,28 ile sivri biber, yüzde 20,57 ile kabak ve yüzde 10,39 ile marul izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıLimon

31,90Kuru soğan

31,55Havuç

26,69Ceket (kadın için)

23,74Patates

23,17Gömlek (erkek için)

22,27Domates

21,10Gömlek (kadın için)

19,70Etek

19,64Ceket (erkek için)

17,01Pantolon (çocuk için)

14,95Takım elbise (erkek için)

13,81Tavuk eti

12,20Muz

9,91Makyaj malzemeleri

9,82Dana eti

9,24Sarımsak

8,00Sigaralar

7,73Yatak örtüsü

7,19Yatak odası takımı

6,95Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle: