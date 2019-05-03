Nisan ayının zam şampiyonu limon

Tüketici fiyatları bazında nisanda bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 31,90 ile limonda oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 31,55 ile kuru soğan, yüzde 26,69 ile havuç izledi.
Nisanda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında yüzde 23,74 ile kadın ceketi, yüzde 23,17 ile patates, yüzde 22,27 ile erkek gömleği, yüzde 21,10 ile domates, yüzde 19,70 ile kadın gömleği, yüzde 19,64 ile etek ve yüzde 17,01 ile erkek ceketi yer aldı.
- En çok patlıcan ucuzladı
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 31,51 ile taze fasulye, yüzde 27,34 ile çarliston biber, yüzde 25,85 ile salatalık, yüzde 25,28 ile sivri biber, yüzde 20,57 ile kabak ve yüzde 10,39 ile marul izledi.
TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıLimon
31,90Kuru soğan
31,55Havuç
26,69Ceket (kadın için)
23,74Patates
23,17Gömlek (erkek için)
22,27Domates
21,10Gömlek (kadın için)
19,70Etek
19,64Ceket (erkek için)
17,01Pantolon (çocuk için)
14,95Takım elbise (erkek için)
13,81Tavuk eti
12,20Muz
9,91Makyaj malzemeleri
9,82Dana eti
9,24Sarımsak
8,00Sigaralar
7,73Yatak örtüsü
7,19Yatak odası takımı
6,95Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:
En az artan veya en fazla düşen seçilmiş maddelerBir önceki aya göre değişim oranıKazak (kadın için)
-0,54Erkek mont
-0,58Telefon ekipmanları (cep telefonu)
-0,80Kazak (erkek için)
-0,82Motor yağları
-0,98Süt
-1,08Oyun konsolu
-1,08Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri
-1,79Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası)
-1,99Poşet bitki ve meyve çayı
-2,13Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya)
-2,75Traş malzemeleri
-2,81Yumurta
-5,42Marul
-10,39Kabak
-20,57Sivri biber
-25,28Salatalık
-25,85Çarliston biber
-27,34Taze fasulye
-31,51Patlıcan
-48,20
Okuyucu Yorumları 0 yorum