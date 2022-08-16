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Nişan bozuldu, mahalle karıştı! Ortalığı savaş alanına çevirdiler: 1'i polis 3 yaralı

16.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şişli Kuştepe'de iki aile arasındaki kavga ortalığı karıştırdı. Nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı. İşte olayın detayları...

Nişan bozuldu, mahalle karıştı! Ortalığı savaş alanına çevirdiler: 1'i polis 3 yaralı

Dehşete düşüren olay, dün saat 20.30 sıralarında, Kuştepe Köz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde birbirlerine silah doğrultan kişiler olduğunu gören Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri takviye ekiplere haber verdi. Polisleri gören taraflar ise silahlarını ateşleyerek kaçmaya başladı. Bu sırada olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

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Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki aileden 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Polisin olay yerine gelmesi ve olay müdahale etmesi cep telefonuna yansıdı.

DHA

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Şişli kavga nişan
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