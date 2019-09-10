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Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

ANNE- OĞUL YUSUFELİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ Gaziantep'teki nişan sonrası dönüş yolunda, Erzurum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aileden Umut Yasak (23) ile annesi Birgül Yasak (43) için de Yusufeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yusufeli Merkez Camii'ndeki cenazeye, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, STK ve siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, aile fertleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)

ANNE- OĞUL YUSUFELİ'NDE TOPRAĞA VERİLDİ
Gaziantep'teki nişan sonrası dönüş yolunda, Erzurum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aileden Umut Yasak (23) ile annesi Birgül Yasak (43) için de Yusufeli ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Yusufeli Merkez Camii'ndeki cenazeye, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, STK ve siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, aile fertleri ve çok sayıda kişi katıldı. Umut Yasak ile annesi Birgül Yasak'ın cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)

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Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi (2)

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