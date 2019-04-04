"Nisan karı" Erciyes'teki turizmcilerin yüzünü güldürdü

KAYSERİ (AA) - SERCAN KÜÇÜKŞAHİN - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te mart ayının sonlarında ve nisan ayı başlarında etkili olan kar yağışı, sezonu uzattığı için turizmcileri sevindirdi.

Kayseri Turizm İşletmeciler Derneği (KAYTİD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eğlenceoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'te çok bereketli bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Yurt dışından gelen turistlerle Erciyes'in renklendiğini anlatan Eğlenceoğlu, "Erciyes, her geçen gün daha fazla tatilciyi ağırlamaya devam ediyor. Bu yıl da geçen yıla oranla daha iyi bir sezon geçirdik. Özellikle birer haftalık paket programlarla Türkiye'ye gelen yabancı turistler kayak merkezimize renk kattı. Tanınırlık açısından da çok büyük katkı sağlıyor." diye konuştu.

Erciyes'in ününün, Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla ülke sınırlarını aştığını ve dünyada adından söz ettiren kayak merkezlerinden olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Eğlenceoğlu, "Önümüzdeki sezon her şey daha iyi olacak. Bu yılki izlenimlerimiz onu gösteriyor Çünkü bu yıl buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin Erciyes hakkındaki söylemleri çok pozitifti. Bunu da çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Kayseri, önümüzdeki yıl daha yaygın bir şekilde kış turizminde dünya genelinde öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.