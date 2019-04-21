Nisan karı fındık ve kivi üreticilerini tedirgin etti

Ordu'da nisanda etkili olan kar yağışı, fındık ve kivi üreticilerini tedirgin etti.

Kentte dün başlayan ve aralıklarda süren kar yağışı, orta ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili oldu.

Kar nedeniyle Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye, Akkuş, Aybastı ve Kabadüz ilçeleri beyaza büründü. Fındık ve kivi ağaçları da beyaz örtüyle kaplandı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı, Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde 10, şehrin diğer yüksek noktalarında ise 7 ile 10 santimetre arasında ölçüldü. Bölgede kar yağışının 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

- Fındık ve kivi üreticileri tedirgin

Öte yandan, nisan karı, geçimini fındık ve kividen sağlayan üreticileri tedirgin etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, kar yağışının üreticiler adına sürpriz olduğunu ifade ederek, "Açıkçası bu yağış orta ve yüksek rakımdaki üreticilerimizi ciddi anlamda tedirgin etmiş ve korkutmuştur." dedi.

Kar yağışının ardından yaşanacak zirai donun fındığa zarar verebileceğine işaret eden Soydan, üreticilerin gerekli önlemi almasını istedi.

Ordu Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Yusuf Uzunlar da kivinin hassas bir ürün olduğunu söyleyerek, "Fazla kar yağması durumunda kivi dalları kırılabilir. Zirai don yapması durumunda da ürün bundan olumsuz etkilenir." ifadelerini kullandı.

