HABER

Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:53 | Son Güncelleme

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Yozgat’ta dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Yozgatlılar güne kar ile uyandı.
Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle etkili olan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Nisan ayının son günlerinde yağan kar vatandaşları da şaşırttı. Çiçek açan kayısı, erik ağaçları kar altında kalırken kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı sürücüler karla kaplanan araçlarını temizleme telaşı içerisine düşerken esnaflar ise iş yerlerinin önündeki karları temizledi. Soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına ise yine esnaf yetişti. Esnafın kimi kuşları yemledi kimi ise sokak hayvanlarına et, kemik ve ekmek vererek besledi. Kar yağışı ile birlikte ulaşımda da herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Un pazarı esnaflarından kasap Hasan Demirtaş, Nisan ayında kar yağdığını söyleyerek, “Nisan ayında ilk defa kar yağdı. Sokak hayvanları mağdur olmasın diye beslemelerini yapıyoruz. Onları elimizle besliyoruz. Yağan kar meyve ağaçlarına zarar verecektir, soğuklar devam ederse meyve ağaçlarının donma ihtimali yüksek” dedi.
Mahmut Aksek ise yaptığı açıklamada, “Geçmiş senelerde çok yağdı, yine Nisan ayında kar yağdı. Kar berekettir. Ekinlere zararı olmaz ama çiçeklere, meyvelere zararı olur” şeklinde konuşurken Selim Kaya isimli vatandaşta “Hemen hemen 8 yıldır yeni rast geldim ama büyüklerimiz Mayıs’ta dahi karın yağacağını söylerler” ifadelerinde bulundu.

PARTNERAyna görünce dayanamıyorlarAyna görünce dayanamıyorlar
11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı
Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümüEroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.