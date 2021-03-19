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Nişan merasiminde atılan maganda kurşunu ile yaralandılar

19.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir nişan merasiminde havaya atılan kurşunların hedefi olan 2 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçenin Gökçeköy mahallesinde yapılan nişan merasiminde Halil D.

Nişan merasiminde atılan maganda kurşunu ile yaralandılar

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde bir nişan merasiminde havaya atılan kurşunların hedefi olan 2 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Gökçeköy mahallesinde yapılan nişan merasiminde Halil D. ile kuzeni Abdurrahim S. kimliği belirlenemeyen biri tarafından nişanda havaya atılan kurşunların hedefi oldu. Ambulans ile önce Şalpazarı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan iki genç daha sonra buradan önce Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne sonrasında ise Trabzon’daki Karadeniz Teknik Ünivresitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildi.
Nişan merasiminde havaya açılan ateş sonucu koltuk altından yaralanan Halil D.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği, kurşun ağzına isabet eden Abdurrahim S.’nin de tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Nişan merasiminde atılan maganda kurşunu ile yaralandılar

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