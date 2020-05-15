Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede yeni gelişme

Afşin ilçesinin bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde 27 Nisan'da Özaslan ve Demir ailelerine mensup iki gencin nişanına katılan kişi, etkinliğin ardından rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Bu kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Aynı aileden hastaneye başvuran 2 kişinin daha testi pozitif çıkınca 8 Mayıs günü Afşin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından mahalle karantinaya alındı. Mahalleye gönderilen filyasyon ekibi testleri pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişilere yönelik tarama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bir açıklama yapan Afşin Kaymakamlığı, Hüyüklü Mahallesi dışında, ilçe merkezinde 3 müstakil ev ile bir apartmanın da karantinaya alındığını açıkladı. Açıklamada, mahallede ve karantinaya alınan evlerde ulusal pandemi planına uygun bir şekilde çalışmaların yapıldığı, valilik koordinasyonunda gerekli tüm tedbirler alındığı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı'nın algoritmalarının yürütülmesinde tüm sektörlerin katılımıyla gereken önleyici teşhis, tedavi ve kontrol çalışmaları yürütüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi: