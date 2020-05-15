Nişan töreni sonrası koronavirüs vaka sayısı yükselmişti! Afşin Kaymakamlığı'ndan açıklama

Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Afşin Devlet Hastanesi'ne başvuran bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, iki gün sonra ise aynı aileden farklı kişilerin de değişik şikayetlerle sağlık birimlerine başvurduğu ve bunlardan ikisinin de test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada Hüyüklü Mahallesi'nde 27 Nisan'da bir nişan töreni yapıldığı bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, 8 Mayıs itibarıyla mahallenin karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Dün ise ilçe merkezinde 3 müstakil ev ve bir apartmanın da aynı şekilde karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık birimlerimizin yoğun çalışması ve geniş kapsamlı test uygulamaları ile nişan töreni kaynaklı olarak toplam 39 vaka tespit edilmiştir. Bunların 28 tanesi herhangi bir şikayeti olmaksızın alan taraması ile tespit edilmiş kişiler olup kalan 11 kişi ise değişik şikayetlerle sağlık birimlerine müracaat etmeleri üzerine belirlenmiştir. Hastalarımızın 8 tanesi evde, 31 tanesi de değişik sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış olup durumları normal seyretmektedir."