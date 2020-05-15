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  4. Nişan töreni sonrası koronavirüs vaka sayısı yükselmişti! Afşin Kaymakamlığı'ndan açıklama

Nişan töreni sonrası koronavirüs vaka sayısı yükselmişti! Afşin Kaymakamlığı'ndan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 01:13 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı bir mahallede, düzenlenen nişan törenine katılım nedeniyle meydana gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının erken teşhis ve müdahale sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.

Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 5 Mayıs'ta Afşin Devlet Hastanesi'ne başvuran bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, iki gün sonra ise aynı aileden farklı kişilerin de değişik şikayetlerle sağlık birimlerine başvurduğu ve bunlardan ikisinin de test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine yapılan kapsamlı araştırmada Hüyüklü Mahallesi'nde 27 Nisan'da bir nişan töreni yapıldığı bilgisine ulaşıldığı aktarılan açıklamada, 8 Mayıs itibarıyla mahallenin karantina altına alındığı hatırlatıldı.

Dün ise ilçe merkezinde 3 müstakil ev ve bir apartmanın da aynı şekilde karantinaya alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık birimlerimizin yoğun çalışması ve geniş kapsamlı test uygulamaları ile nişan töreni kaynaklı olarak toplam 39 vaka tespit edilmiştir. Bunların 28 tanesi herhangi bir şikayeti olmaksızın alan taraması ile tespit edilmiş kişiler olup kalan 11 kişi ise değişik şikayetlerle sağlık birimlerine müracaat etmeleri üzerine belirlenmiştir. Hastalarımızın 8 tanesi evde, 31 tanesi de değişik sağlık kuruluşlarında tedavi altına alınmış olup durumları normal seyretmektedir."

İLGİLİLER HAKKINDA ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Açıklamada, tedbirler kapsamında jandarma tarafından mahallenin ana ve tali yol giriş çıkışlarının kapatıldığı, tarla ve bahçelerden giriş çıkışı engellemek adına drone marifetiyle de arazide denetimler yapıldığı belirtildi.

Salgının yayılmasına sebebiyet verenler hakkında gerekli idari yaptırımların uygulandığı bildirilen açıklamada, ilgililer hakkında Afşin Cumhuriyet Savcılığınca da adli tahkikat başlatıldığı duyuruldu.

YAYILIM KONTROL ALTINA ALINDI

Nişan töreni kaynaklı salgın yayılımıyla ilgili son durumun da aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gelinen süreçte gerek kolluk kuvvetlerimizin gerekse sağlık kuruluşlarımızın erken teşhis ve müdahalesi sonucunda nişan töreninden kaynaklanan yayılım kontrol altına alınmış olup, filyasyon ekiplerimizin çalışmaları da yoğun bir şekilde devam etmektedir. Katılım görece kısıtlı da olsa yapılan bir toplu organizasyon neticesinde ilçemizdeki vaka sayısı son iki aylık sürecin geneline bakıldığında maalesef sadece bir hafta içinde iki katına çıkmıştır. Bu sebeple halkımızın geçici bir süreyle kesinlikle toplu organizasyonlardan kaçınması, zorunlu değilse dışarıya çıkmaması, insanların toplu olarak bulunabileceği yerlerden uzak durması, kesinlikle maskesiz dışarı çıkmamaları ile sosyal mesafe kuralına uymaları hususunu bir kez daha hatırlatmak büyük önem arz etmektedir."

(AA)

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