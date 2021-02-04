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Nişan töreninde maganda kurşunu ile vuruldu

04.02.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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Nişan töreninde maganda kurşunu ile vuruldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir yakınının nişan törenine katılan 16 yaşındaki Salih Demirtaş, törende havaya açılan ateş sonucu başından yaralandı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir yakınının nişan törenine katılan 16 yaşındaki Salih Demirtaş, törende havaya açılan ateş sonucu başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay geçtiğimiz günlerde ilçeye bağlı Büyük Kazanlı Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre bir yakınının nişan törenine katılan Salih Demirtaş, M.D. tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşunla başından vurularak ağır yaralandı.
Yaralı genç yakınları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, ağır yaralı olarak hastaneye yetiştirilen genç, hayati tehlikesi nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yoğun bakımda tedavi altına alınan Salih, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

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