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Nişan törenine giden araç kaza yaptı: 3 ölü, 16 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 15:40 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde, lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde, lastiği patlayan araç şarampole yuvarlandı. Kazada, ikisi çocuk 3 kişi öldü 16 kişi yaralandı.
Olay, Mardin-Midyat arası 9. kilometrede yaşandı. Edinilen bilgilere göre, nişan töreni için Bismil’den hareket eden A.A. sevk ve idaresindeki 21 GP 428 plakalı aracın lastiği patladı. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç şarampole yuvarlandı. Kazada, Esma Tangüner (32), Seher Tangüner (3) ve Sultan Yüksekdan (3) hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerinde bulunan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanele kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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