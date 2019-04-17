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Nisan yağmurları barajları doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 12:05 | Son Güncelleme

Samsun’da nisan yağmurları nedeniyle baraj ve göletlerin doluluk oranlarında artış meydana geldi.Devlet Su İşleri 7.

Nisan yağmurları barajları doldurdu

Samsun’da nisan yağmurları nedeniyle baraj ve göletlerin doluluk oranlarında artış meydana geldi.
Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre; 2018 yılı Kasım ayı itibariyle, Hasan Uğurlu Barajı yüzde 61,78, Suat Uğurlu Barajı yüzde 92,84, Çakmak Barajı yüzde 47,87, Ladik Gölü yüzde 13,71, Altınkaya Barajı yüzde 69,48, Derbent Barajı yüzde 93,29, Vezirköprü Barajı ise yüzde 65,84 oranında doluluk oranına sahipti.
2019 yılı Nisan ayı itibariyle ise; Hasan Uğurlu Barajı yüzde 82,27, Suat Uğurlu Barajı yüzde 93,10, Çakmak Barajı yüzde 90,98, Ladik Gölü yüzde 85,23, Altınkaya Barajı yüzde 71, Derbent Barajı yüzde 92,80, Vezirköprü Barajı ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Yüzde 20 artış gözlendi
2018 yılı Kasım ayı itibariyle doluluk oranı yüzde 67 olan baraj ve göletlerin 2019 yılı Nisan ayı itibariyle ise doluluk oranı yüzde 87’ye ulaştı. Buna göre, son 5 ayda yüzde 20 oranında bir artış gözlendi.

Nisan yağmurları barajları doldurdu

Nisan yağmurları barajları doldurdu

Nisan yağmurları barajları doldurdu

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