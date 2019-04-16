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Nisan yağmurunu böyle topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:59 | Son Güncelleme

Tokat’ta Nisan yağmuru biriktirme geleneği yaşatmak isteyen esnaf, otomobillerinin üzerine cam kaplar yerleştirerek şifalı olduğuna inanılan yağmur suyunu toplayarak içti.Anadolu’da Nisan yağmurlarının halk arasında bolluk, bereket ve şifa getirdiğine inanılıyor.

Tokat’ta Nisan yağmuru biriktirme geleneği yaşatmak isteyen esnaf, otomobillerinin üzerine cam kaplar yerleştirerek şifalı olduğuna inanılan yağmur suyunu toplayarak içti.
Anadolu’da Nisan yağmurlarının halk arasında bolluk, bereket ve şifa getirdiğine inanılıyor. Bu anlamda Tokat’ta da bir grup esnaf, iş yerlerinin önündeki otomobillerinin üzerine yağmur yağarken geniş ağızlı kapları koyarak içine yağmur sularının dolmasını sağladı. Bu kaplarda biriken sulardan bardaklara doldurarak içen esnaf, 13 Mayıs’a kadar biriktirme süresi olan Nisan yağmurlarının biriktirilerek tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Havası temiz olan iller ve özellikle kırsal kesimlerde Nisan yağmurlarının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekilirken, yağmur suyu toplama yöntemi ise görenlerin dikkatini çekti.
Esnaftan Nurettin Bozyiğit, “Otomobillerin üzerinde ilginç olarak görülen cam kaselere Nisan yağmuru sularını biriktiriyoruz. Daha sonra şifa niyetine içeceğiz inşallah. Daha önce alimlerden duyduğumuz bir yöntem Nisan ayında şifa niyetine su toplamak. O nedenle yağmur suyu topluyoruz. Tadı oldukça güzel” dedi.

Şifa tası geleneği
Tokat Belediyesi şehir müzesinde sergilenen şifa tasları Anadolu’da sürdürülen geleneği gözler önüne seriyor. Osmanlı döneminde şifa taslarına konan suya okunup bu sudan içilmesi veya yıkanılması geleneğinin günümüzde azda olsa yaşatıldığını ifade eden Arkeolog İbrahim Çetin şifa tasından içilen suyun insanlara şifa kaynağı olduğuna inanıldığını belirterek, “Şifa tası ile içilen suyun hastalıklardan, nazarlar ve kötülüklerden koruduğuna inanılıyor. Tokat’ta bazı köylerimizde halen bu gelenek sürdürülüyor. Nisan yağmurlarını bu taslara konularak içtiği zaman şifa sağladığına inanılıyor” diye konuştu.

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar

Nisan yağmurunu böyle topladılar
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