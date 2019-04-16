Nisan yağmurunu böyle topladılar

Tokat’ta Nisan yağmuru biriktirme geleneği yaşatmak isteyen esnaf, otomobillerinin üzerine cam kaplar yerleştirerek şifalı olduğuna inanılan yağmur suyunu toplayarak içti.

Anadolu’da Nisan yağmurlarının halk arasında bolluk, bereket ve şifa getirdiğine inanılıyor. Bu anlamda Tokat’ta da bir grup esnaf, iş yerlerinin önündeki otomobillerinin üzerine yağmur yağarken geniş ağızlı kapları koyarak içine yağmur sularının dolmasını sağladı. Bu kaplarda biriken sulardan bardaklara doldurarak içen esnaf, 13 Mayıs’a kadar biriktirme süresi olan Nisan yağmurlarının biriktirilerek tüketilmesi tavsiyesinde bulundu. Havası temiz olan iller ve özellikle kırsal kesimlerde Nisan yağmurlarının daha sağlıklı olduğuna dikkat çekilirken, yağmur suyu toplama yöntemi ise görenlerin dikkatini çekti.

Esnaftan Nurettin Bozyiğit, “Otomobillerin üzerinde ilginç olarak görülen cam kaselere Nisan yağmuru sularını biriktiriyoruz. Daha sonra şifa niyetine içeceğiz inşallah. Daha önce alimlerden duyduğumuz bir yöntem Nisan ayında şifa niyetine su toplamak. O nedenle yağmur suyu topluyoruz. Tadı oldukça güzel” dedi.