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'Nişan yapalım dediler 300 haneli köy karantinaya alındı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine koronavirüs teşhisi konularak hastanede karantinaya alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından, “Bizim köyde bir nişan yapalım dediler 300 haneli köy karantina altında perişan” paylaşımı yaptı.

'Nişan yapalım dediler 300 haneli köy karantinaya alındı'

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarı Borandere köyünde normalleşme sürecinin ilk günlerinde düzenlenen nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edilmişti. Yapılan filyasyon çalışması neticesinde 4 ev karantina altına alındı ancak virüs yayılmayı sürdürdü.

Virüsün hızla yayılmasının ardından Yukarı Borandere köyü karantina altına alınarak giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Köyde yaşayan ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıktıktan sonra hastanede karantina altına alınan Hacı Göl, sosyal medya hesabından, “Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağını belli değil. Düğün nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını yuvasını yıkmayın. Bizim köyde bir nişan yapalım dediler 300 hane köy karantina altında perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar” paylaşımını yaptı.

İHA

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