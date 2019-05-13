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"Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı haberleri gerçeği yansıtmıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan: - "Abdulkadir Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sinyal, olayın yaşandığı gün düşmeden önce 11.42-11.45 saatlerinde alındı, sonrasında herhangi bir tespit yapılamadı" - "Basın yayın mensuplarımızdan ailenin içinde bulunduğu durumu dikkate almalarını, resmi açıklama olmadan bu tür haberlere yer vermemelerini rica ediyoruz" - "Şu an itibarıyla 130 personel 7 grup halinde hem suyun içinde hem de karada 7 bölgede arama yapıyor"

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı Virajları'nda bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından devletin ilgili tüm birimlerinin alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hem ulusal hem de yerel düzeyde bütün birimlerin seferber edildiğini vurgulayan Pehlivan, "Hem araç gereç hem de personel konusunda bütün tedbirler alınıp hazırlıklar yapılıp alanda çalışmalar sürdürülüyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğümüz, hepimiz konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

Pehlivan, Bayburt, Erzurum ve Trabzon AFAD İl Müdürlüğü, UMKE, Trabzon AKUT ve Rize Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekiplerinin, Erzurum ve Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı su altı ve dağ arama kurtarma timlerinin alanda olduğunu aktardı.

Vali Pehlivan, "Şu an itibarıyla 130 personel 7 grup halinde hem suyun içinde hem de karada 7 bölgede arama yapıyor." diye konuştu.

Yürütülen çalışmalarda şimdiye kadar Nişancı'ya ait kamera ve tripod ile ayakkabısının tekinin bulunduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bunun dışında ulaştığımız herhangi bir emare yok. Nişancı'nın cep telefonundan sinyal alındığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sinyal, olayın yaşandığı gün düşmeden önce 11.42-11.45 saatlerinde alındı, sonrasında herhangi bir tespit yapılamadı. Muhtemeldir ki o düşüşle birlikte telefonun da şarjının bitip devre dışı kalma durumu söz konusu ki sonradan herhangi bir sinyal almış değiliz. Yeni bir gelişme olsa biz anında bu bilgiyi paylaşırız. Basın yayın mensuplarımızdan ailenin içinde bulunduğu durumu dikkate almalarını, resmi açıklama olmadan bu tür haberlere yer vermemelerini rica ediyoruz."

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AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları Bayburt Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan

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