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Nisanda ara tatil var mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi!

01.04.2021 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Risk haritası göz önüne alınarak bazı illerdeki bazı okullarda kısmen yüz yüze eğitim başladı. Birçok lise, ortaokul ve ilkokul öğrencisi ise "Nisan ayında ara tatil var mı, nisanda ara tatil var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama ile nisan ayında ara tatil olup olmayacağı kesinleşti.

Nisanda ara tatil var mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrenci ve ebeveyn tarafından beklenen yaz tatili açıklamasını yaptı. Bu açıklama kapsamında ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 Temmuz 2021 tarihine kadar eğitim öğretimin devam edeceğini ifade eden Bakan Ziya Selçuk aynı zamanda nisan ayı ara tatilinin de bu sene gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Bunun nedeni olarak ise sömestr tatilinin üç hafta sürmesini işaret etti.

NİSANDA ARA TATİL VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik sorular üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak şubat tatiline ekledik ve bir ara tatilden ziyade okulun uzatılmasıyla ilgili planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nisanda ara tatil var mı? Bakan Ziya Selçuk'tan açıklama geldi!

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." dedi.


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Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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