Nişanda havaya açılan ateşte ölen 2 kişi, toprağa verildi

Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, nişanda havaya ateş açan Cemil K.'nın (54) tabancasından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) toprağa verildi. Olayın ardından kalp krizi geçiren Cemil K.'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Çay ilçesi Karacaören beldesinde dün akşam nişan için kız evine, yaya olarak giden erkek tarafından yaklaşık 20 kişinin arasında bulunan şoförlük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

CENAZELERE TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammed Nazmi Arıkan ve Ramazan Başer'in cenazeleri, yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak Çay ilçesine getirildi. Ramazan Başer'in canezesi, Çay'a bağlı Karamık Karacaören beldesinde öğle vakti toprağa verildi.

Muhammed Nazmi Arıkan'ın cenazesi ise ilk olarak Çay ilçe merkezindeki ailesinin oturduğu eve getirildi. Burada helallik alınması sırasında tabutun üzerine Türk bayrağı örtüldü. Helallik alınırken annesi ve yakınları fenalık geçirdi. Daha sonra cenaze, Çay Merkez Camii'ne götürüldü. Cenazeye Çay Kaymakamı Erol Tanrıkulu ve İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Öğle vakti kılınan namazın ardından Muhammed Nazmi Arıkan asri mezarlıkta toprağa verildi. Muhammed Nazmi Arıkan'ın 3 çocuklu ailenin tek erkek çocuğu olduğu bildirildi.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olaydan sonra kalp krizi geçiren Cemil K.'nin ise Afyon Fuar Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.