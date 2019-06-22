Nişanda havaya açılan ateşte ölen 2 kişi, toprağa verildi

Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, nişanda havaya ateş açan Cemil K.'nın (54) tabancasından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) toprağa verildi. Olayın ardından kalp krizi geçiren Cemil K.'nın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor.

Çay ilçesi Karacaören beldesinde dün akşam nişan için kız evine, yaya olarak giden erkek tarafından yaklaşık 20 kişinin arasında bulunan şoförlük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi.

Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., ambulansla Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.