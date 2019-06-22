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Nişanda havaya ateş açan kişi kalp krizi geçirdi, kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 05:43 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nın (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet eden Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi.

Satılmış AKKAŞ/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nın (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet eden Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K. ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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