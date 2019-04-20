Nisan'da kar topu keyfi yaşadılar

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde Nisan ayında kar sürprizi yaşayan tur otobüsündeki tatilciler, mola verip, müzik eşliğinde misket oynayıp, kartopu savaşı yaptı.

Karabük'ün yüksek kesimleri kar yağışlı ile birlikte beyaz örtüye büründü. Karabük-Bartın yolunun 1030 rakımlı Ahmet Usta ve Beştepeler mevkiilerinde tur otobüsünden inen tatilciler, eşsiz manzaranın tadını çıkardı. Bartın yönüne giden tur otobüsündeki Aydın Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri de birbirleriyle kartopu savaşı yaparak ve hareketli şarkılar eşliğinde misket oynayarak eğlendi. Öğrencilerden Ayşenur Aban, Nisan ayında ilk defa kar yağışı ile karşılaştığını belirterek, ''Fethiye'de doğup büyüdüm. Denizin içinden geliyorum. Nisan ayında hava sıcaklığı 35 dereceye çıkıyor. Şu anda gördüğüm manzara karşısında çok şaşırdık. Güzel bir hatıra oldu'' dedi.

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