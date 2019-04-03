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Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:13 | Son Güncelleme

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Nisan ayında hem kar yağışı hemde karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde Nisan ayında hem kar yağışı hemde karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karla mücadele kapsamında şu ana kadar 5 binden fazla kamyon karın ilçe dışına taşındığı öğrenildi.
Kışın en çetin geçtiği yerlerden biri olan Karlıova ilçesinde kar yağışı bugün tekrar başladı. Son 20 yılın en çetin kışını yaşayan ilçede kar yağışı altında, karla mücadele çalışması da devam etti. İlçe merkezinde belirle alanlara toplanan kar yığınları kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek taşındı. Yaklaşık 4 aydır ilçe merkezindeki kar taşınması işlemi yapılıyor. Şu ana kadar Karlıova Belediyesi ekipleri tarafından 5 binden fazla kamyon karın ilçe dışına taşındığı öğrenildi.
Kar yağışlı son 20 yılın en çetin kışını yaşadıklarını anlatan karla mücadele ekip araçlarının sorumlusu Hüseyin Doğan, "İlçede halen kar yağıyor, bizimde çalışmalarımız devam ediyor. İlçe merkezinde biriken karları temizlemeye çalışıyoruz. Kar bitene kadar da çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

Nisan’da kar yağışı süren Karlıova’da 5 bin kamyon kar taşındı

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