Nisanda Sıngıtur Dağı'nda kar kalınlığı 5 metreye ulaştı

Batman'ın Sason ilçesindeki Sıngıtur Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 5 metreye ulaşması nisan ayında kış görüntüsü oluşturdu.

Ülkenin birçok yerinde baharın havası yaşanırken ilçenin Soğanlı ve Dörtbölük köyleri arasında yer alan yaklaşık 2 bin rakımlı Sıngıtur Dağı'ndaki görüntü kış mevsimini andırıyor.

Batman Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde son kar yağışı nisan ayının ilk haftasında etkili oldu.

Sason ve çevresinde mevsim itibarıyla yeni bir kar yağışı beklenmiyor.

Soğanlı köyü muhtarı Abdullah Aydemir, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu seneki kadar olumsuz koşulların hakim olduğu bir kış yaşamadıklarını söyledi.

Şu anda Türkiye'nin birçok yerinde baharın yaşandığını ifade eden Aydemir, ilçe merkezinde de bahar havasının hakim olduğunu ancak dağda kalınlığı yaklaşık 5 metreye ulaşan kar bulunduğunu belirtti.

Aydemir, kışın sert geçtiğini ancak ulaşımda ciddi bir sıkıntı yaşamadıklarını dile getirerek, ekiplerce kapanan yolların yürütülen çalışma ile yeniden ulaşıma açıldığını aktardı.

"Kışın böyle çetin geçmesinin yaz aylarının bereketli geçeceğine işaret olduğuna inanıyoruz." diyen Aydemir, bu yaz ayının kurak geçmesini temenni ettiklerini kaydetti.

Yeşilova Mahallesi Muhtarı Cüneyt Özmen de ilçe merkezinden kar görmek için ilçeye geldiklerini belirtti.

Özmen, "Baharda bol kar görmek isteyenleri bu güzel doğa harikasını görmeye davet ediyoruz." dedi.

