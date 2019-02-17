Nişandan dönenlerin minibüsü devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

MİDYAT (Mardin), (DHA) - MARDİN Midyat'ta, Bitlis'teki nişandan ilçeye dönenlerin taşındığı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Midyat- Mardin yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bitlis'teki nişan sonrası Midyat'a dönenleri taşıyan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 GP 428 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Cansız bedenler ise otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

