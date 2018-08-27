Nişanlanacağı gün kansere yenik düşen İnci, gelinliğiyle uğurlandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de mide kanseri tedavisi gören üniversite öğrencisi İnci Dumrul (21), nişanının yapılacağı gün hastalığa yenik düştü. Dumrul, gözyaşları arasında toprağa verilirken, genç kızın düğününde giyeceği gelinliği cenazede tabutunun, defnedildikten sonra da kabrinin üzerine kondu.

​Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği bölümünde eğitim gören İnci Dumrul, bir süre önce mide kanseri olduğunu öğrendi. Dumrul, bir yandan öğretmenlik hayalini gerçekleştirmek için eğitimini sürdürürken, diğer yandan da Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye başladı. Sıklıkla tedavisi için hastaneye giden Dumrul'u, hayatını birleştirmeyi istediği erkek arkadaşı da yalnız bırakmadı, destek olmaya çalıştı. Çift, aile arasında nişan yapmak için 2 Eylül'ü seçti. Ancak Dumrul kendini iyi hissetmediğini söyleyince, nişan 25 Ağustos Cumartesi gününe alındı. Nişan heyecanı yaşayan Dumrul, düğünde giyeceği gelinliğini bile hazırladı. Ancak Dumrul, nişanını yapılacağı günün sabahı hastalığa yenik düştü. Dumrul'un ölümü, ailesini ve sevdiği genci hüzne boğdu.

İnci Dumrul için aynı gün Honaz ilçesinin Kızılyer Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızılyer Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Dumrul'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Dumrul'un nişanda giyeceği abiye kıyafet ve düğünde giyeceği gelinlik, cenaze namazı kılınırken tabutunun üzerine, toprağa verildikten sonra ise mezarının üzerine örtüldü.