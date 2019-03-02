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Nişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

BURSA'da akrabalarına düğün davetiyesi dağıtan Emre Tokel (37) ile nişanlısı Fatma Nur Can'ın (33) içinde bulunduğu kamyonet, dere yatağına yuvarlandı.

Nişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'da akrabalarına düğün davetiyesi dağıtan Emre Tokel (37) ile nişanlısı Fatma Nur Can'ın (33) içinde bulunduğu kamyonet, dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonetteki nişanlı çift, yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde İnegöl İlçesinde Kınık Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Bursa'ya düğün davetiyesi dağıtmak üzere yola çıkan sürücü Emre Tokel yönetimindeki 40 LE 222 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Ters dönen kamyonette sıkışan Tokel ve nişanlısı Fatma Nur Can yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sıkıştıkları kamyonetten itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Nişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandıNişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandıNişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandıNişanlı çift düğün davetiyesi dağıtırken kazada yaralandı

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