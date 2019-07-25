HABER

Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:50 | Son Güncelleme

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ' Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice Durası ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi.

'ÜZERİNE KAPANIP KORUMASAM ÖLDÜRECEKLERDİ' Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde oturdukları sitede, komşuları tarafından dövülen özel güvenlik görevlisi Hatice Durası ve meslektaşı olan nişanlısı Osman Erdoğan, olayın şokunu halen atamadıklarını söyledi. Erdoğan, nişanlısının çok etkilendiğini, siteye girmek istemediğini, taşınmak için ev aradıklarını belirtti. Kavganın ardından kendilerinin de yakınlarının da tedirgin yaşadığını kaydeden Erdoğan, “Nişanlımı yerde yatarken gördüm. Üzerine kapanıp kollarını ve bacaklarını tutmuşlar, yumruk atıyorlardı. Nişanlım baygın halde ama hala vuruyorlar. Onu korumak için üzerine kapandım. Ben o an yetişmesem bugün cenazesini alacaktım. On kişi saldırdı bize" dedi. 'KOLLARIMA VE BACAKLARIMA OTURUP BENİ DARBETTİLER' Hatice Durası ise komşusu Çiğdem K.'nin kendisini, oğlunu gönderek konuşmak için havuzun yanına çağırdığını anlattı. Havuz kenarına gittiği anda saldırıya uğradığını ifade eden Durası, "Kendimi savunmaya çalışsam da yere yıktılar beni. O an baygınlık geçirdim. Görüntülerden gördüğüm kadarıyla ben yerde yatarken, kollarıma bacaklarıma oturup beni darbetmişler. Üzerime kapanıp beni korumaya çalışan nişanlımı da darbettiler. 'Bizimle uğraşılmaz' diyorlar. Bizi tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...Bu kadarına da pes! Sütyenli yöntem...
Evin kombisinden yılan çıktıEvin kombisinden yılan çıktı
Dev kaya parçası evin üzerine düştüDev kaya parçası evin üzerine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

Enes Batur'la poz verdi! Tepki yağdı

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.