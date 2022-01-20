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Nişanlı çift internet sitelerinde hediye listesi yayınladı: Mikser, banyo seti istedik

20.01.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adanalı nişanlı çift Nazmi Okbaz (28) ile anaokulu öğretmeni nişanlısı Başak Özgüzel (27), düğün davetiyelerini çeyiz ihtiyaç listesiyle birlikte internet sitesinde yayınladı. Okbaz, ''Web sitemizde hem ihtiyaç listesi var hem de dijital davetiyemiz var. Paspas, banyo seti, mikser gibi kolay alınacak ucuz ürünleri listeledik. Böylece arkadaşlarımızın 'Ne hediye alalım?' sorusunu ortadan kaldırdık. Arkadaşlarım da çok mantıklı buldu'' dedi.

Adana'da evliliğe hazırlanan video prodüktörü Nazmi Okbaz (28) ile anaokulu öğretmeni nişanlısı Başak Özgüzel (27), düğün davetiyelerini çeyiz ihtiyaç listesiyle birlikte dijitalde yayımlama kararı aldı. Düğün günleri olan 12 Şubat'a gün sayımı yapan bir internet sitesi kuran çift, ihtiyaçları olduğu ürünlerin linklerini de siteye yerleştirdi. Nazmi Okbaz, geleneksel olarak 'hediye istenmez' fikrinin aksine aslında ihtiyaç duyulan ürünlerin duyurulmasının mantıklı olduğunu belirtti.

''NE HEDİYE ALALIM?'' SORUSUNU ORTADAN KALDIRDIK

Okbaz, "Geçen sene ev taşırken ihtiyacım olanların listesini arkadaşlarımla paylaşmıştım ve o şekilde gidermiştim. Bu fikir tutunca nişanlıma internet sitesinden bahsettim ve sıcak baktı. İhtiyacımız olan ucuz ürünleri listeledik ve alışveriş linklerini yerleştirdik. Web sitemizde hem ihtiyaç listesi var hem de dijital davetiyemiz var. Paspas, banyo seti, mikser gibi kolay alınacak ucuz ürünleri listeledik. Böylece arkadaşlarımızın 'Ne hediye alalım?' sorusunu ortadan kaldırdık. Arkadaşlarım da çok mantıklı buldu.

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Geleneksel düşünceye sahip büyüklerimiz 'Hediye istenmez' diyerek endişeliydi ama arkadaşlarımın sıcak baktığını öğrenince rahatladılar. Bu aslında hediye istemek değil, neye ihtiyacınız olduğunu haber vermek. Kullanılmayacak bir hediyenin anlamı yok. Eğer bir şeye para veriliyorsa, ihtiyaç duyulan şeyi almak daha mantıklı. Neticede size hediye almak isteyen insanlar işinize yaramayacak hediyeler alacağına bu şekilde neye ihtiyacınız olduğunu biliyorlar diye konuştu.

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''CAM KASE FURYASI VAR''

Başak Özgüzel ise "Arkadaşlarımız bu fikri çok mantıklı buldular çünkü ne hediye alacaklarına karar veremiyorlar. Biliyorsunuz bir cam kase furyası var, insanlar sürekli aynı şeyleri alıyorlar ve bu eşyaların çoğu kullanılmıyor diye konuştu.

Çift, ihtiyaç listeledikleri ürünlerin çoğunun şimdiden satın alındığını kaydetti.

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(DHA)

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Adana
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