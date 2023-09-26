Nişanlı çiftin korkunç ölümü! Düğün alışverişinden dönüyorlardı, her şey bir anda oldu

Bursa' da nişanlı çift düğün alışverişinden dönerken içinde bulundukları lüks otomobille TIR'a arkadan çarptı. Korkunç kaza sonucu araç paramparça olurken, nişanlı çift hayatını kaybetti.
Kaza, Bursa-İzmir yolu Nilüfer ilçesi Başköy yakınlarında saat 04.30 sıralarında meydana geldi.
Yasin Altınkaynak (27) idaresindeki lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Y.A yönetimindeki TIR'a çarptı.
Kazada sürücü Yasin Altınkaynak ve yolcu konumunda bulunan nişanlısı Betül Şalvarcıoğlu dorsede sıkışarak hayatını kaybetti.
Düğün hazırlığı yapan çiftin düğün alışverişinden döndüğü öğrenildi. Jandarma ve bölge trafik ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.
(İHA)