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Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 16:21 | Son Güncelleme

ANKARA'da, ikisi de komiser yardımcısı olan Yeliz Y.

Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti

Nursima ÖZONUR/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, ikisi de komiser yardımcısı olan Yeliz Y. ile nişanlısı Hasan Hüseyin G.'nin otomobildeki 'kıskançlık' tartışması, acı bitti. Yeliz Y., tabancasını başına ateşleyerek yaşamına son verdi. Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu.
Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak'ta meydana geldi. Ankara Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Yeliz Y., iddiaya göre dün akşam nöbetten çıktıktan sonra, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli nişanlısı Komiser Yardımcısı Hasan Hüseyin G.'nin evine gitti. Hasan Hüseyin G., nişanlısını aynı birimde çalışan iş arkadaşının eve bıraktığını görünce tepki gösterdi. Evde kıskançlık nedeniyle tartışan genç çifti, Hasan Hüseyin G.'nin anne ve babası sakinleştirdi.
TARTIŞMA OTOMOBİLDE DEVAM ETTİ
Hasan Hüseyin G., saat 23.30 sıralarında Keçiören'deki evine bırakacağı nişanlısı ile 06 BV 7036 plakalı otomobiline bindi. Genç çift, araçta aynı nedenle tartışmaya devam etti. Yeliz Y., tartışma sırasında tabancasını başına dayayarak ateş etti. Nişanlısını kanlar içinde gören Hasan Hüseyin G. de iddiaya göre aynı silahla kendini başından vurdu.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yeliz Y.'nin öldüğü belirlendi. Yaralı olan Hasan Hüseyin G. ise ambulansla özel hastaneye kaldıralarak tedavi altına alındı. Hasan Hüseyin G.'nin, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Yeliz Y.'nin tabancasında yapılan incelemede hem kendisinin hem de nişanlısı Hasan Hüseyin G.'nin parmak izine rastlandı.
CENAZE SAMSUN'A GÖNDERİLDİ
Yeliz Y.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Samsun'a gönderildi.
Çiftin, Temmuz ayında evlenmeyi planladıkları öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Nişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bittiNişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bittiNişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bittiNişanlı polis çiftin kıskançlık tartışması ölümle bitti

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