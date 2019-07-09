Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı

ANKARA'da, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak tanıtıp, giydiği üniformalarla değişik vaatlerde bulunan ve aralarında nişanlısının da bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T. ve işbirlikçisi sahte yarbay S.Ö., 'Apolet' operasyonuyla gözaltına alındı. Nişanlısının sahte kimliğini emniyette öğrenen kadın gözyaşlarına boğulurken, Abdullah Göktay T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 2 kişi tarafından dolandırdıklarını belirten onlarca kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Abdullah Göktay T. ile S.Ö.'nün izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kendilerini 'subay' olarak tanıttığı, ancak ikisinin de TSK mensubu olmadığı saptandı.

Öte yandan, şüphelilerden Abdullah Göktay T.'nin eniştesinin daha önce TSK'da asker olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi. Eniştesine ait üniformaları ve kimliğini kullanan şüpheli, onlarca kişiyi subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi yapacağı vaadiyle dolandırdığı, S.Ö.'nün de sahte yarbay kimliği kullanarak ona yardım ettiği anlaşıldı.