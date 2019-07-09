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Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 08:15 | Son Güncelleme

  ANKARA'da, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)  mensubu olarak tanıtıp, giydiği üniformalarla değişik vaatlerde bulunan ve aralarında nişanlısının da bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T.

ANKARA'da, kendisini Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu olarak tanıtıp, giydiği üniformalarla değişik vaatlerde bulunan ve aralarında nişanlısının da bulunduğu onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T. ve işbirlikçisi sahte yarbay S.Ö., 'Apolet' operasyonuyla gözaltına alındı. Nişanlısının sahte kimliğini emniyette öğrenen kadın gözyaşlarına boğulurken, Abdullah Göktay T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensubu 2 kişi tarafından dolandırdıklarını belirten onlarca kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında Abdullah Göktay T. ile S.Ö.'nün izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin kendilerini 'subay' olarak tanıttığı, ancak ikisinin de TSK mensubu olmadığı saptandı.

Öte yandan, şüphelilerden Abdullah Göktay T.'nin eniştesinin daha önce TSK'da asker olduğu ve FETÖ'den ihraç edildiği öğrenildi. Eniştesine ait üniformaları ve kimliğini kullanan şüpheli, onlarca kişiyi subay, astsubay, uzman çavuş, polis ve bekçi yapacağı vaadiyle dolandırdığı, S.Ö.'nün de sahte yarbay kimliği kullanarak ona yardım ettiği anlaşıldı.

ŞÜPHELİLER ‘APOLET’ OPERASYONUYLA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tüm çalışmaların neticesinde kurulan özel ekip, 'Apolet' kod adlı operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Yapılan baskında şüpheli Abdullah Göktay T., subay kimliğini göstererek, "Ne dolandırıcılığı kardeşim, ben askerim. Benim dolandırıcılıkla ne işim olur" diyerek polislere direndiği öğrenildi.

Öte yandan asker üniformasıyla sokakta dolaştığı saptanan Abdullah Göktay T. emniyetteki ifadesinde, "Heyecan olsun diye giyiyordum" dedi.

NİŞANLISININ SAHTE KİMLİĞİNİ ÖĞRENİNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ayrıca tiyatrocu olduğunu söyleyen şüpheli, daha önce de çeşitli dizilerde figüranlık yaptığını belirtti.

Abdullah Göktay T.'nin nişanlısı da bilgi amaçlı emniyete çağrıldı. Emniyete gelen kadın, nişanlısının sahte kimlikli olduğunu öğrenince gözyaşlarına boğuldu. Şüpheli Abdullah Göktay T. kendisini, nişanlısına da binbaşı olarak tanıttığı öğrenildi.

SAHTE BİNBAŞI TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nişanlısı dahil onlarca kişiyi dolandıran sahte binbaşı Abdullah Göktay T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ona yardım eden sahte yarbay S. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü dökümü:

- Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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