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Nişanlısı istedi, 'youtuber'lığı bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 12:37 | Son Güncelleme

SİVAS'ta yaptığı rap müziği kliplerini video paylaşım sitesinde paylaşarak binlerce beğeni alan Özkan Polat (24), nişanlısı Elif Sönmez'in (23) isteği ile youtuberlığı bıraktı.

Nişanlısı istedi, 'youtuber'lığı bıraktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta yaptığı rap müziği kliplerini video paylaşım sitesinde paylaşarak binlerce beğeni alan Özkan Polat (24), nişanlısı Elif Sönmez'in (23) isteği ile youtuberlığı bıraktı. Nişanlısının evlilik için bunu şart koştuğunu belirten Polat, bu isteği saygıyla karşıladığını belirterek, "Bundan sonra ticaretle uğraşacağım" dedi.
Sivas'ta yaşayan Özkan Polat, küçük yaşlarda rap müziğe merak sardı. Polat, zaman içerisinde merakını ilerleterek yaptığı müzikleri video paylaşım sitesi Youtube'a yükledi. Polat'ın yüklediği videolar zamanla milyonlarca beğeni aldı. Yüklediği vidoların izlenirliği toplam 27 milyona ulaşan Polat, bir yıl önce sosyal medya üzerinden Ordu'da yaşayan Elif Sönmez ile tanıştı. Polat ve Sönmez bir süre görüştükten sonra evlilik kararı aldı. Ancak Elif Sönmez, nişanlısına rap müziği ve video paylaşımını bırakmasını şart koştu. Özkan, nişanlısının bu isteğini kırmayarak rap müziği bıraktı. Çift, Haziran ayında yapacakları düğünün hazırlıklarına başladı.
'27 MİLYON İZLENMEYE ULAŞTI'
13 yaşında rap müziğine başladığını ifade eden Polat, "2007 yılından beri Amerikan hiphop kültürü olan rap müziği yapıyorum. İlk başlarda çok benimsenmedim ama sonra insanların kulağı buna alıştı, çok hoşlarına gitti. Çünkü benim tarzım dertlendirmek değil eğlendirmekti. İnsanlar da ilerleyen süre zarfında beni benimsediler, sevdiler. Toplam izlenme sayısı 27 milyona ulaştı. Bu sadece Youtube rakamı diğer sosyal paylaşım sitelerini buna dahil etmiyorum" dedi.
Nişanlısının evlilik şartı olarak youtuberlığı bırakmasını istediğini belirten Polat, "Bir yıl görüştüğüm kız arkadaşımla kısa süre önce nişanlandım. Hayatlarımızı birleştirmek için bir adım attık. Şu an nişanlıyım, 6 ay sonra da düğünüm var. Nişanlım beni müziğimle tanımadığını, kendim olarak tanıdığını öne sürerek bu işi bırakmamı istemedi. Daha çok tanınmamı istemedi. Ben de onun bu kararına saygı duydum" diye konuştu.
'TİCARETLE UĞRAŞACAĞIM'
Müziği bırakmanın zor olduğunu, birçok mesaj aldığını belirten Polat, "12 yıldır bu işin içerisindeydim. Hayatımın her noktasında vardı. O yüzden zor oldu. Önceden üreten biriydim, şu an sadece dinleyiciyim. Bazı projelerim var, ticaret üzerine onlarla ilgileneceğim. Takipçilerim bu duruma çok üzüldü. Halen sosyal medya profillerimin altına 'Geri dön', 'Sensiz olmuyor' diye yorumlar geliyor. Ama artık dönüş yok" ifadelerini kullandı.
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