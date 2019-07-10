HABER

Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

Bursa’da birlikte gelinlik almaya gideceği nişanlısı tarafından darp edilen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı Y.E.A’nın (32) evine giden Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı.

Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

Bursa’da birlikte gelinlik almaya gideceği nişanlısı tarafından darp edilen genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Bursa’da düğününe bir gün kala nişanlısı Y.E.A’nın (32) evine giden Songül Yalçın (25) nişanlısıyla takı ve yaşayacakları şehir yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Y.E.A. genç kızı banyoda darp etmeye başladı. Yalçın adığı darbelerle baygınlık geçirirken nişanlısı ise evden çıkarak gidip faturaları ödedi. Eve döndüğünde genç kızı baygın halde yerde bulan Y.E.A. 112 sağlık ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polise de bilgi verdi. Ağır yaralanan Yalçın hastaneye kaldırılırken nişanlısı ise gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadesinde ilk başta suçunu kabul etmeyen fakat boynundaki tırnak izleri yüzünden yakalı ele veren Y.E.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi altında tutulan Yalçın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haberi alan Yalçın’ın akrabaları hastaneye akın ederken, genç kızın cenazesi yapılacak otopsi raporunun ardından defnedilecek.

Nişanlısı tarafından darp edilen genç kız düğün gününde öldü

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Zırhlı Birlikler darbe davasında 33 sanığa müebbet hapisZırhlı Birlikler darbe davasında 33 sanığa müebbet hapis
Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yaşamını yitirdi (2)Düğün öncesi nişanlısının dövdüğü Songül, yaşamını yitirdi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 yanıtı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.