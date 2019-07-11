Nişanlısı tarafından öldürülen kadının cenazesi defnedildi

Bursa'da, düğünlerinden bir gün önce gelinliğini teslim almak için buluştuğu nişanlısı tarafından darbedilerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının cenazesi defnedildi.

Yaşamını yitiren Songül Yalçın (25) için merkez Osmangazi ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nde cenaze töreni yapıldı.

Yalçın'ın tabutuna yakınları tarafından kırmızı duvak örtülen törende, baba Nazır Yalçın'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Genç kadının cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Hamitler Mezarlığında toprağa verildi.

Songül Yalçın, daha önce hazırlattıkları gelinliği teslim almak için düğünlerinden bir gün önce 3 yıllık nişanlısı Y.E.A'nın (32) merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında takı meselesi ve düğünden sonra yaşayacakları şehirle ilgili tartışma çıkmış, Y.E.A, nişanlısını evin banyosunda uzun süre darbetmişti. Bir süre sonra şüphelinin haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Yalçın, dün yaşamını yitirmişti.

