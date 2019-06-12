HABER

Nişanlısı terk edince boğazını kesip, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:33 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, nişanlısı terk edince falçata ile boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Suat B.'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, gelen sağlık ekipleri de hastaneye götürdü.

Nişanlısı terk edince boğazını kesip, intihara kalkıştı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, nişanlısı terk edince falçata ile boğazını keserek intihar girişiminde bulunan Suat B.'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı, gelen sağlık ekipleri de hastaneye götürdü.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Emirefendi Mahallesi'nde meydana geldi. Suat B. iddiaya göre, otobüs terminalinde nişanlısı N.B. ile tartıştı. Tartışma sonrası nişanlısının terk ettiği Suat B., boğazını falçata ile keserek intihar girişiminde bulundu. Kanlar için yere düşen Suat B.,'yi görenler, yardıma koşup, ilk müdahalede bulundu. Bir kişi, Suat B.'nin boğazındaki kesiği önce eliyle ardından da bir bez yardımıyla kapatarak kan akışını durdurmaya çalıştı. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat B., tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Nişanlısı terk edince boğazını kesip, intihara kalkıştıNişanlısı terk edince boğazını kesip, intihara kalkıştı

Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook Özelliklerini gören hayran kalıyor! İşte en iyi oyuncu notebook
Danışmanlık şirketi ile hukuk bürosunu soyan hırsızlar kameradaDanışmanlık şirketi ile hukuk bürosunu soyan hırsızlar kamerada
Denizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyorDenizde kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışması sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Eşini öldüren adam: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.