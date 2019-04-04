HABER

Nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:20 | Son Güncelleme

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya (23) Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Nurullah Mutluer (23), nişanlısı Edanur Durna'ya (23) Cumhuriyet Meydanı'nda arkadaşlarının yardımıyla sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Meydanda araçları ve meşaleleri gören polis ekipleri, evlilik teklifi olduğunu öğrenince çifti kutlayıp tebrik etti. Tavşanlı'da oturan Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduğu nişanlısı Edanur Durna'nın doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte sürpriz evlilik teklifi organizasyonu hazırladı. Cumhuriyet Meydanı'na arkadaşlarının araç konvoyu ile gelen Nurullah ve Edanur çifti, meşale ve konfetilerle karşılandı. Nişanlısı Edanur Durna'ya burada evlilik teklifinde bulunan Nurullah Mutluer, 'evet' yanıtı aldı. Çift, Rafet El Roman'ın 'Ömrümün Sahibi' şarkısında dans etti. Çiftin mutlu anlarına, çevrede bulunanlar da eşlik etti. Bu sırada meydandaki araçları ve meşaleleri gören polis ekipleri herhangi bir asayiş olayı olup olmadığını kontrol etmek için geldi. Evlilik teklifi olduğunu gören polis merkezi amiri Mustafa Özel çifte mutluluklar diledi. Özel, Nurullah Mutluer'un organizasyon için Kaymakamlığa dilekçe verdiğini öğrenince, "Gençler Allah tamamına erdirsin" diyerek meydandan ayrıldı. Nurullah Mutluer, 5 yıldır beraber olduklarını ve doğum günüde nişanlısına sürpriz evlilik teklifi yaptığını söyleyerek, "5 yıldır beraberdik, doğum gününde böyle bir organizasyon hazırladık. Teklifimi kabul etti, çok mutluyuz" dedi. Edanur Durna da, çok şaşırdığını doğum gününde böyle bir teklifi hiç beklemediğini ifade ederek çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyorYaşını duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes onu 20'lerinde sanıyor
Belediye Başkanı Nalbant mazbatasını aldıBelediye Başkanı Nalbant mazbatasını aldı
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddettiSon dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

O ilçede MHP'den 'seçim iptal edilsin' başvurusu

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

YSK olağanüstü toplandı! Karar verildi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyareti ile ilgili açıklama: Usule uygun değildi

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Alparslan Türkeş, vefatının 22. yılında anıldı

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Dolmabahçe'de patenli gençlerin tehlikeli oyunu

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Tarihi saat kulesi, 113 yıldır ayakta

Ölümün kıyısından son anda aldılar

Ölümün kıyısından son anda aldılar

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

Gece 03.00’te ilk büyük adım atılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.