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Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Adana’da yaklaşık 1,5 ay önce eczacı nişanlısıyla ayrıldıktan sonra psikolojisinin bozulduğu öne sürülen makine mühendisi genç kadın, Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak intihar girişiminde bulundu.

Nişanlısından ayrılan kadın gölde intihar girişiminde bulundu

İddiaya göre, Makine Mühendisi E.A., 4 ay önce eczacı M.K. ile nişanlandı. Ancak 1,5 ay önce eczacı genç anlaşamadığını öne sürerek genç kadından ayrıldı. Bu ayrılığı kaldıramayan genç kadının psikolojisi bozuldu. Genç kadın bu nedenle Seyhan Baraj Gölü'ne girip boğazına cam parçası dayayarak nişanlısının göle gelmesini istedi.

YANINA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADI

Bunun üzerine çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve Can-Kur ekipleri sevk edildi. Olay yerine genç kadının annesi S.A. da geldi. Ancak genç kadını kimse ikna edemedi. Bunun üzerine gölden de su altı polisi botla geldi. Ancak genç kadın botu görünce cam parçasını boğazına dayayıp kendisini öldürmekle tehdit ederek botun uzaklaşmasını istedi. Bu nedenle bot genç kadından uzaklaştı. Anne ise çaresizce kızını göl kenarında beklemeye başladı.

Müzakereci polis ve anne ne yaptıysa genç kadını ikna edemedi. Genç kadın eski nişanlısının gelmesini o gelmeden çıkmayacağını söyledi. Polis ve genç kadının annesi eski nişanlıyı aradı ancak bir türlü ulaşamadılar.

5.5 SAAT SONRA İKNA EDİLDİ

Eski nişanlının Kahramanmaraş’ta olduğu ve gelmeyeceği öğrenilince genç kadın ikna edilmeye çalışıldı. Genç kadın uzun ikna çabasının ardından, 5,5 saat sonra ikna edilerek gölden çıkarılıp ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana intihar girişimi

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