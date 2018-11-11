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Nişanlısından ayrılan kız kardeşini bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 13:36 | Son Güncelleme

Karaman'da nişanlısından ayrıldığı için tartıştığı kız kardeşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı

Karaman'da nişanı bozduğu için tartıştığı kız kardeşini bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih T, arkadaşıyla nişanlanan ve bir süre önce nişanı bozan kız kardeşi Meryem T. (25) ile Koçakdede Mahallesi Bekir Sıtkı Erdoğan Caddesi'ndeki babaevinde tartışmaya başladı.

Fatih T, bıçakla kız kardeşini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evin önünde Fatih T'yi gözaltına aldı.

Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Meryem T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklama Karaman kız kardeş nişan

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